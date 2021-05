‘Twee jochies’ bewezen hun gelijk met Flow Reizen, avonturen beleven kun je ook met een beperking: ‘We zijn zoveel meer dan een reisbureau’

Medische mondkapjes nu volledig in Nederland gemaakt met hulp van VDL uit Eindhoven

7 mei EINDHOVEN - Medische mondkapjes kunnen voortaan ook in Nederland worden gemaakt. Dutch PPE Solutions, een samenwerkingsverband met speciaalchemiebedrijf DSM en industrieconcern VDL, opende vrijdag in het Limburgse Geleen een fabriek die medische mondkapjes produceert met filters die volledig in Nederland zijn gefabriceerd.