Twee kankerpatiënten mochten geen prik maar kregen hem in Eindhoven toch

Afgelopen donderdag liep een wanhopige 78-jarige man binnen bij de priklocatie van de GGD in het Indoor Sportcentrum in Eindoven. Hij heeft leukemie, in maart wacht hem een chemokuur. Hij legt uit dat hij dolgraag ingeënt wil worden nu hij nog fit is. En dat hij, ondanks steun van zijn oncoloog en huisarts, geen afspraak kon maken bij de landelijke GGD-centrale, omdat hij geen uitnodiging heeft. Na overleg wordt besloten dat hij toch een prik krijgt - met tranen in de ogen vertrekt de man weer.