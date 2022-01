Twee mannen opgepakt vanwege drugshandel, hennepkwekerij opgerold

Woningbouw gestart voor groep in Philips­dorp Eindhoven; bezwaarma­ker is verhuisd, procedures beëindigd

EINDHOVEN - Aan jarenlang juridisch gesteggel over het collectieve project Philipsdorp aan de Draaiboomstraat/Langdonkenstraat in Eindhoven is een einde gekomen. De bouw is gestart. Deze week nog wordt een begin gemaakt met het boren van de funderingspalen.

