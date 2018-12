Twee mannen overvallen Aldi in Eindhoven met vuurwapen: daders worden gezocht met politieheli

Tentoonstelling Expositie 'Positions # 4' in het Van Abbemuseum: 'Wij hebben ASML iets te bieden'

11:32 EINDHOVEN - In het Van Abbe is de expositie 'Positions # 4' te zien. Vier kunstenaars laten hun licht schijnen over de wereld van nu. Conservator Diana Franssen maakte de expo, samen met Van Abbe-directeur Charles Esche.