Twee mannen uit Eindhoven gezocht voor betrokkenheid bij verkrachting 19-jarige vrouw in Hasselt

Verstoten raadslid 50Plus keert terug op het oude nest in Eindhoven­se raad

29 mei EINDHOVEN - Begin 2020 werd ze door het partijbestuur van 50Plus uit de fractie gezet maar ruim een jaar later keert Wilma Richter weer vrolijk terug in de Eindhovense gemeenteraad. Nota bene voor 50Plus. Fractievoorzitter Ruud van Acquoij is er allerminst gelukkig mee maar zegt niks te kunnen doen om het tegen te houden.