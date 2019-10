Twee mannen zwaargewond bij uitslaande woningbrand in Offenbachlaan in Eindhoven

Opnieuw flinke financiële meevaller voor stadsbe­stuur Eindhoven, wellicht 21 miljoen

7:00 EINDHOVEN - Hoge pieken, diepe dalen. Kwam de gemeente Eindhoven de afgelopen jaren vooral in het nieuws vanwege de grote financiële tekorten, dit jaar ligt dat geheel anders. Zoals het er nu naar uitziet, houdt het gemeentebestuur eind dit jaar veel geld over. De verwachting is dat het gaat om een bedrag van zo'n 21 miljoen euro.