Twee meisjes gewond bij ongeluk in Eindhoven

Video Schwaab houdt vertrouwen na puntje tegen Feyenoord: ‘Soms heb je zo’n fase’

19:36 Daniel Schwaab houdt het hoofd koel, ook al leed PSV zondag tegen Feyenoord voor de derde keer op rij puntenverlies (1-1). De verdediger is er zeker van dat zijn ploeg er weer bovenop komt. ,,Soms heb je zo’n fase in een seizoen. Dan gaat het even wat minder, is het iets moeilijker”, zegt de ervaren verdediger.