Twee nieuwe VVD-ers en een PvdA'er alsnog in Eindhovense raad

EINDHOVEN - In de Eindhovense gemeenteraad zijn dinsdagavond twee nieuwe leden geïnstalleerd: Lex Janssen en Fatimzahra Chahim gaan de VVD-fractie versterken. Ook Ellen Schoumacher is gisteren geïnstalleerd voor een tweede termijn als PvdA-raadslid.

De 31-jarige Chahim volgde de hbo-studie Commerciële economie en werkt als Business development manager. Ze is geboren in Weert en opgegroeid in Helmond, maar woont sinds 6 jaar in Eindhoven. Ze is hier onder meer actief als bestuurslid van de Stichting Vrouw, die hulp biedt aan vrouwen die slachtoffer dreigen te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld. Fatimzahra Chahim volgt het voorbeeld van haar oudere broer Mohammed Chahim, zij het voor een andere partij. Haar broer is PvdA-fractievoorzitter in Helmond.

Lex Janssen woont sinds begin dit jaar in Eindhoven. Hij groeide op in Valkenswaard en was daar al politiek actief voor de VVD, als lokale afdelingsvoorzitter en gedurende een jaar als secretaris van de landelijke jongerentak van de VVD, de JOVD. De 24-jarige Janssen is nog bezig met het afronden van zijn HBO bachelor accountancy bij Fontys en gaat per 1 juli werken bij de Groof Accountants in Veldhoven.

Doorschuiven

De 52-jarige Ellen Schoumacher was de afgelopen vier jaar al raadslid maar viel na de verkiezingen net buiten de boot. Nu de PvdA deel blijft uitmaken van de coalitie wordt lijsttrekker Yasin Torunoglu opnieuw wethouder en kan Schoumacher alsnog in de raad. Schoumacher heeft zich eerder hard gemaakt voor Eindhovenaren die leven in armoede, wat mede leidde tot een betere aanpak van schuldhulp.