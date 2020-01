Twee nieuwe wagens voor Dierenambulance Eindhoven

EINDHOVEN - Bij de Dierenambulance in Eindhoven zijn donderdag de eerste drie splinternieuwe ambulances afgeleverd van in totaal dertien nieuwe wagens landelijk. Twee zijn er voor Eindhoven, de derde voor de regio Oss.

De ambulances konden vervangen worden dankzij massale reacties na een oproep aan het publiek vorig jaar. ,,Maar het was dan ook hard nodig", zegt coördinator Piet Mandigers van de Dierenambulance Eindhoven. ,,Want alleen al in deze regio maken we elk jaar zo’n tien- tot twaalfduizend ritten, goed voor 165.500 kilometer per jaar. De oude wagens waren, met ruim vijf ton op de kilometerteller, dan ook echt op.”

De Dierenambulance rijdt sinds donderdag rond in Mercedes Sprinter bussen die voorzien zijn van de modernste snufjes. Bij de inrichting van de wagens was veiligheid voor mens en dier uitgangspunt. Zo zijn er maximaal verzonken vloerroosters in de wagens en is er een flexibele bench-ruimte als er bijvoorbeeld twee dieren tegelijk vervoerd worden. Verder is er volgens de laatste Europese veiligheidseisen een draai/klap stoel voor een derde persoon gemonteerd. Ook zijn de auto’s voorzien van een draadloos te bedienen zoeklicht op het dak voor extra veiligheid bij slecht verlichte locaties. Mandigers: ,,Bovendien zijn de nieuwe ambulances voorzien van betere airco, ook in de koelruimte, heel belangrijk als je bijvoorbeeld net een oververhit dier uit een auto hebt gehaald.”