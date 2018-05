Twee overvallen in Eindhoven aan bod bij Bureau Brabant

Kwekerij Son en Breugel opgerold: zes aanhoudin­gen en tientallen kilo's hennep

12:00 SON EN BREUGEL - Vijf personen zijn in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden omdat zij hennep aan het knippen waren in een schuur. Die stond achter een woning aan de Gaskendonk in Breugel. Het vijf verdachten zijn tussen de 17 en 48 jaar oud en komen uit Eindhoven, Someren en Helmond.