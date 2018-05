Twee tips binnen over ontvoering van Eindhovenaar die ook werd bestolen van 20.000 euro

Geldropse Hanna (78) werd als Joods kleutertje wegge­sleept voor de poorten van de hel

10:00 MIERLO - Ze was een Joods kleutertje en stond met andere kindjes in de rij voor transport naar Westerbork. Toen nam dokter Walter Süskind haar bij de hand en haalde haar letterlijk weg voor de poorten van de hel. Hanna Geervliet is nu 78. Ze woont al veertig jaar in Geldrop en spreekt vrijdag bij de dodenherdenking op het Brits Ereveld in Mierlo voor het eerst in het openbaar over haar leven.