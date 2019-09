Twee voertuigen in brand in Eindhoven, vuur mogelijk aangestoken

Voor het eerst in 55 jaar scoort een PSV’er 5 keer in een eredivisie­du­el: Donyell Malen

0:36 Uniek was het niet wat Donyell Malen zaterdagavond presteerde bij PSV. Wel was het heel erg bijzonder. Vijf goals maken in een en dezelfde eredivisiewedstrijd lukte alleen de PSV'ers Coen Dillen in 1959 en Bert Theunissen in 1964.