Veel zeiden ze niet, Bas van A. (45) en Sjaak van P. (61) uit Valkenswaard, maandag bij de rechtbank in Den Bosch. Op de eerste dag van het proces tegen de twee veronderstelde bendeleiders beriepen ze zich vooral op hun zwijgrecht. Ze deden niets om het beeld bij te stellen dat uit het politie-onderzoek naar voren komt, van twee mannen die van alle drugsmarkten thuis zijn.

Apaan

Het Openbaar Ministerie ziet Van A. en Van P. als leiders van een bende en wrijft ze drie drugszaken aan, waarbij de import van meer dan duizend kilo apaan uit China het meest in het oog loopt en het omvangrijkst was. De chemische stof apaan wordt gebruikt als grondstof voor amfetaminen.

Samen met drie andere hoofdverdachten, die maandag niet naar de rechtbank waren gekomen, investeerden Van A. en Van P. in de aankoop van apaan, om het in Nederland om te zetten in amfetaminen. Een Chinese snackbarhouder uit Valkenswaard hielp bij de contacten in China, Van A. verdiepte zich in de vereiste chemische processen en er werd ook nagedacht over manieren om buitenstaanders om de tuin te leiden.

Grote geldbedragen

De bestellingen in China werden niet gedaan onder de naam ‘apaan', maar onder de noemer ‘calciumstearaat.’ Mocht iemand vragen waar dat spul voor bedoeld was, dan moest er gezegd worden dat je er mooi kunststof-baden mee kunt repareren. In door de politie afgeluisterde telefoongesprekken, hadden de verdachten het vaak over grote geldbedragen die met apaan verdiend konden worden.

De zaak kwam goed aan het rollen in 2012, toen de politie invallen deed in onder meer Valkenswaard, Eindhoven Maastricht en Neerpelt. Het leger deed ook mee, in totaal waren ruim 200 speurders die dag in touw.

Arrestatie

Dat de zaak nu pas voor de rechter komt, hangt samen met de arrestatie van Van P. en Van A. in Denemarken. De twee werden daar tijdens het politie-onderzoek opgepakt en veroordeeld tot twaalf jaar cel voor betrokkenheid bij een amfetaminenlab. Het Deense recht schrijft voor dat de helft van een straf moet worden uitgezeten. Die zes jaar cel hebben Van A. en Van P. er inmiddels op zitten.

De twee vrienden moeten zich ook verantwoorden voor een henneptransport. Bij grensovergang Hazeldonk hield de politie een koelwagen aan met zo'n 130 kilo hennepproducten. De derde concrete zaak waarvoor Van A. en Van P. terecht staan is de export naar Duisburg van amfetaminen, xtc en cocaïne.

Café De Zaak

Een koerier zou die klus klaren maar werd aangehouden en kreeg 6,5 jaar cel in Duitsland. De koerier was geronseld in café De Zaak in Valkenswaard, destijds eigendom van Van A. ,,Het was algemeen bekend dat vanuit De Zaak drugstransporten werden geregeld", vertelde een getuige aan de politie. De gemeente Valkenswaard heeft De Zaak in 2012 gesloten omdat het risico bestond dat het gebruikt zou worden om crimineel geld wit te wassen.

De rechtbank trekt in totaal twaalf dagen uit voor de behandeling van de zaak. Naast de vijf hoofdverdachten staan nog negen handlangers de komende weken terecht. Op 1 april wordt naar verwachting bekend welke straf de officier van justitie eist.