Twee weken herfstvakantie: leuk of lastig?

Van de 36 scholen van scholenkoepel SKPO in Eindhoven zijn er 8 niet één, maar twee weken dicht in de herfst. De meeste van die scholen kiezen voor de periode van maandag 14 tot en met vrijdag 25 oktober. Maar net als in de meivakantie is er ook nu al sprake van wildgroei. Basisschool Karel de Grote sluit bijvoorbeeld al op 7 oktober voor twee weken de poort. Althans, voor leraren. Door twee tactisch ingeplande studiedagen mogen de kinderen al vanaf 3 oktober thuisblijven. Basisschool De Schakel houdt het in oktober bij één weekje, maar trakteert de leerlingen vanaf 18 november op nog een week vakantie.