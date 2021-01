Twee weken noodverordening voor Eindhoven, ook preventief fouilleren mogelijk

Ajax en PSV ontmoeten elkaar op woensdag 10 februari in het bekertoer­nooi

25 januari De wedstrijd tussen Ajax en PSV in de kwartfinale van het bekertoernooi is gepland op woensdag 10 februari. In Amsterdam is de aftrap in een lege Johan Cruijff Arena om 21.00. PSV kwam bij de laatste acht via De Graafschap en FC Volendam. Ajax wist FC Utrecht en AZ te kloppen.