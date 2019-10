Twee Zaandammers gepakt voor liquidatie Eindhovenaar Dennis Struijk

Het gaat om mannen van 28 en 31 jaar die direct bij de moord betrokken zijn, aldus de politie. Dat betekent dat het zeer waarschijnlijk gaat om de schutter, een tweede man die tijdens het incident is gefilmd of de persoon die in de eerste vluchtauto zat. De twee zijn in regio Zaandam opgepakt.

Drie mannen

Struijk was de avond van zijn gewelddadige dood op bezoek geweest bij vrienden en zat net in zijn auto toen twee mannen op hem afliepen. Een van de twee opende het vuur en schoot de 35-jarige Eindhovenaar dood. Op bewakingscamerabeelden was te zien hoe de twee mannen al een tijd op Struijk wachtten in de Johannes Klingenstraat waar hij op bezoek was. In de vluchtauto zat nog een derde persoon.

Volledig scherm De incidenten rond Dennis Struijk. © Elisée Van Heukelom

Zaandam

De politie maakte een jaar geleden al bekend dat de daders mogelijk een link hadden met het Brabantse Berghem en het Noord-Hollandse Zaandam. Die informatie zou deels afkomstig zijn uit tips.

Meerdere aanslagen

Struijk was geen onbekende van de politie. Hij werd onder meer verdacht van witwassen en veroordeeld voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Maar hij bracht vooral zijn buurt in beroering door een aantal aanslagen op zijn leven. De laatste poging om hem te doden was in augustus 2016. Toen werd hij beschoten toen hij als bijrijder in een auto zat voor zijn huis in de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven. Struijk kon zwaargewond ontkomen en lag wekenlang in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Daar werd hij bewaakt door politiemensen met automatische vuurwapens. De Eindhovense crimineel heeft nooit willen vertellen wie het op hem gemunt had. Mede daardoor kwam het onderzoek na verloop van tijd stil te liggen.