Tweede IQOS-winkel Philip Morris in Eindhoven

EINDHOVEN - De tweede IQOS-winkel in Nederland opent in de loop van februari de deuren aan de Kleine Berg in Eindhoven. Fabrikant Philips Morris wil daarmee het apparaat dat tabak niet verbrandt maar verhit promoten. De eerste vestiging is in Amsterdam.

Met IQOS probeert de sigarettenfabrikant een maatschappelijk geaccepteerd rokertje te introduceren. Naar eigen zeggen krijgt de gebruiker tot 90 procent minder schadelijke stoffen binnen omdat de tabak niet verbrand wordt. Critici zetten daar vraagtekens bij. Bovendien blijft de tabaksverslaving gewoon bestaan, zeggen zij.

De winkel moet een aantal jaren lang open zijn om het product in de markt te zetten. Philip Morris wil de zaak ook in de avonduren, als de Kleine Berg-horeca veel klanten trekt, open hebben. Het promotiepunt komt in de zaak waar tot voor kort You Are Here zat, een van de oude panden van W. van der Schoot.

'Revolutie'

Toch verwacht Hans van den Wittenboer van rookwarenzaak Piet van Kuijk, even verderop aan de Kleine Berg, dat IQOS 'een revolutie in sigarettenland' ontketent. Hij is nu verkooppunt van IQOS en ook betrokken bij de nieuwe winkel, waarvoor hij de gewone rookwaren gaat leveren. "De gewone sigaret is klaar, denk ik, die wordt niet meer geaccepteerd. Mensen gaan steeds bewuster eten, drinken, roken. Daar heeft Philips Morris heel slim op ingespeeld. En zo'n IQOS-winkel is uiteindelijk ook goed voor ons."

IQOS is een systeem dat bestaat uit een pijpje dat de tabak verhit en een oplader om het apparaatje van energie te voorzien. Kosten: 70 euro. De rokertjes die in de IQOS gaan, heten Heets en kosten 6 euro per 20 stuks. Ter vergelijking: een duurder pakje sigaretten van 20 stuks kost ook al 7 euro. ,,Maar goedkoop roken is toch echt voorbij." Na elke sigaret moet het apparaatje opgeladen worden. ,,Maar als je echt wil doorroken, koop je er twee, daar heb ik ook al een klant van. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Het idee is vergelijkbaar met een dure sigaar: je pakt je moment om te roken."

Het effect van de IQOS op de gezondheid wordt volgens Van den Wittenboer momenteel in de Verenigde Staten onderzocht. ,,Dat zal dan hier door het RIVM overgenomen worden. Dat geeft een oordeel over het gezondheidseffect. Maar bij Philips Morris zijn ze ervan overtuigd dat het goed gaat uitpakken."

Het apparaatje dat de IQOS-rokertjes verhit (rechts) en de oplader. © Philip Morris/IQOS