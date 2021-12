Tweede Pizzani in Eindhoven

Pizzani brengt een stukje Italië naar Waalre

WAALRE - In juli 2020 opende horecaondernemer Camille Peters in het Belgische Blankenberge Italiaans restaurant Pizzani. Vier maanden daarna begon hij in Eindhoven een authentieke pizzabar onder dezelfde naam. En vanaf 18 maart kunnen liefhebbers ook in Waalre terecht voor het afhalen of laten bezorgen van authentieke picco’s en pizza’s met een crunchy crust.

