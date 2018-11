Tweede Rituals in Eindhovense binnenstad

Nieuwe 3D printmachi­ne mogelijke hit voor maakindu­strie in regio Eindhoven

15:29 EINDHOVEN - Twee grote door Europa gesubsidieerde onderzoeksprojecten hebben geleid tot een nieuwe machine met grote kansen voor de maakindustrie in de regio. Op de Precisiebeurs woensdag en donderdag in Koningshof in Veldhoven presenteert manager engineering Ruud Hurkens van KMWE in Eindhoven een nieuwe volautomatische 3D printer.