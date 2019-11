Tweedeling inkomens: Brainport is níet voor iedereen

Het was ergens in de zomer van 2016 dat het rapport op de bureaus van de Eindhovense gemeenteraadsleden belandde. Een rapport van het stadsbestuur met een alarmerende boodschap: Eindhoven was een stad van twee snelheden geworden. Met aan de ene kant de flitsende wereld van hoogopgeleide en goedverdienende expats en kenniswerkers, en aan de andere kant die van de doorsnee Eindhovenaren in de volkswijken die jaren in dezelfde baan bij hetzelfde bedrijf werken en in dezelfde woning wonen.