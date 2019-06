Tweehonderdduizend bijen dood in Eindhoven door 112-storing

Opnieuw demonstra­tie voor vrijlating SP’er Murat Memis uit Eindhoven, vandaag debat in Tweede Kamer

10:29 DEN HAAG - In Den Haag wordt woensdag gedemonstreerd voor de vrijlating van Murat Memis. De Eindhovense SP’er zit sinds april vast in Turkije. In de Tweede Kamer wordt woensdag gedebatteerd over de kwestie.