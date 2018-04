Twents tentfeest op TU/e-terrein Eindhoven

Vaak zijn de promotieplechtigheden op een universiteit een nogal stijf en strikt gebeuren. Niet het soort feestje dat Michiel Beijen, die opgroeide met tentfeesten in Twente, na het behalen van zijn doctorstitel voor ogen had. Dus vroeg – en kreeg- hij toestemming om donderdag een grote feesttent op het TU/e-terrein te zetten en zijn eigen afterparty te houden.

Toestemming

Ook het evenemententeam van de TU/e – dat alle buitenactiviteiten coördineert- was verrast toen Michiel Beijen vroeg of hij na het officiële gedeelte zijn eigen feestje mocht bouwen. Niet eerder kregen ze een dergelijk verzoek, maar na kort overleg volgde groen licht. Alleen niet op de gewenste plek -voor zijn eigen faculteit werktuigbouwkunde- omdat daar geen haringen in de grond mogen. Nu staat de tent van 12 bij 15 meter, gevuld met zo’n 100 gasten, op het KOE-veld tussen de Zwarte Doos en het Audiotorium. Pak 'm beet vijftig meter van de plek waar hij een paar uur eerder zijn proefschrift over actieve trillingisolate verdedigde. Aansluitend volgde een ceremonie voor alle promovendi en aanhang. “Die zijn best gezellig, maar ook vrij officieel en netjes”, volgens Beijen. “Na de speeches keert iedereen doorgaans huiswaarts, terwijl dat voor mij juist het moment is dat het feest kan losbarsten.”