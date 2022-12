Twijfelachtig onderzoek naar instorting roze faunabrug in Eindhoven leidt niet naar een schuldige

Wijkagent worstelt met man die een openstaan­de celstraf heeft voor maar liefst 182 vergrijpen

EINDHOVEN - De politie heeft vlak voor de kerstdagen een man aangehouden die nog een celstraf van drie maanden open had staan. De verdachte mag met recht een veelpleger genoemd worden: hij heeft 182 veroordelingen op zijn naam staan. Een wijkagent rekende hem in na een worsteling in de wijk Woensel in Eindhoven.

11:48