Twijfels over opgepakte serie-overvaller Woensel, verdachte heeft geen dreadlocks

KaartEINDHOVEN – Het is nog maar zeer de vraag of de verdachte die de politie vrijdagavond oppakte , ook de serie-overvaller is die Woensel al wekenlang teistert. De man die de politie na waarschuwingsschoten wist in te rekenen heeft in ieder geval geen dreadlocks.

En juist dat haartype kwam de laatste weken wel erg vaak voorbij in de signalementen na een overval in het Eindhovense stadsdeel. Van de 19 overvallen in Eindhoven in 2019 vonden er 14 in Woensel plaats. De politie bekeek vooral of een serie van tien overvallen, die begin februari begon, was te linken aan dezelfde overvaller.

Misschien een pruik

Vrijwel elke keer ging het om een lange negroïde man, al waren er verder ook verschillen in de signalementen. Meestal had de overvaller een vuurwapen, een enkele keer een mes. Soms vluchtte hij te voet, de andere keer was hij met de fiets. In de signalementen kwam vaak de omschrijving dreadlocks voorbij, maar lang niet altijd.

De man die de politie gisteren oppakte, heeft in ieder geval géén dreadlocks. Dat wil niet alles zeggen: misschien gebruikte de overvaller een pruik. Bij de eerste overval vrijdagavond, op interieurwinkel Casa in winkelcentrum Woensel, bracht de politie namelijk naar buiten dat de overvaller mogelijk nep dreadlocks had. Vooralsnog is het niet meer dan een theorie. De politie houdt er dan ook ernstig rekening mee dat de overvaller die in Woensel mogelijk al zo vaak toesloeg nog vrij rondloopt.

Politie blijft maximaal aan het jagen

Uit onderzoek moet blijken of de opgepakte verdachte een overval heeft gepleegd. En zo ja, of hij er ook vaker toe heeft geslagen. Zaterdag zullen rechercheurs hem voor het eerst uitgebreid verhoren. Ondertussen is de politie nog altijd alert. „Zolang we niet zeker weten of we een serie-overvaller te pakken hebben, blijven we maximaal aan het jagen”, zegt Danny Frijters, de Eindhovense recherchebaas. „Onze mensen zijn tot op het bot gemotiveerd om de overvallers te pakken.”