Twintig maanden celstraf voor Eindhovenaar met drie kilo diepvries-amfetamine, vuurwapens en henneptoppen

DEN BOSCH - De tip ging over verkoop van hennep. Maar toen de politie begin dit jaar binnenviel bij een Eindhovenaar, vond ze in de diepvries bijna drie kilo amfetamine. Samen met een kilo henneptoppen plus twee vuurwapens moet hem dat volgens het Openbaar Ministerie twintig maanden cel kosten

Echt onder de indruk lijkt de boomlange stevige Alexander W. (39) niet als hij in het strafbankje vragen van de rechters beantwoordt. ‘Beantwoorden’ is ook een groot woord, vaker zegt hij geen verklaring te hebben. En telkens weer noemt hij zichzelf dan dom. Dom dat hij wapens in huis heeft, dom dat hij speed in bewaring nam, en dom dat hij vrienden wilde helpen.

Rottende henneptoppen

Want daar was het om te doen: mensen een pleziertje doen. ‘Iemand’ had hem een keer een zak hennep gegeven. Het was geen superkwaliteit, er zaten heel wat rottende toppen tussen. Maar toen hij het had uitgezocht bleef er flink wat over en een paar vrienden houden wel van een blowtje. En voor een vriendenprijsje konden ze bij hem terecht.

Dat bracht hem uiteindelijk in de problemen want zowel begin als eind vorig jaar kwamen er anonieme tips bij de politie binnen over drugshandel. Januari dit jaar pakte de politie dat op en hield hem in de gaten. Ze zagen hem rondrijden door Eindhoven en hier en daar even binnengaan. Dat bleken klanten.

Schietsleutelhanger

Toen de politie binnenviel kwam er echter veel meer boven water. In de keuken zat speed verstopt in het vriesvak en in de diepvries in de schuur nog meer. Ook vond de politie een omgebouwd balletjespistool en een ‘schietsleutelhanger’. De wapens woof hij weg. Het balletjesding was kapot, die sleutelhanger zag hij als een soort speelgoed.

De officier van justitie nam het heel wat ernstiger. Meneer had nogal wat in huis liggen en niet zelden lokt dat verkeerd volk aan waartegen je je wilt verdedigen. Hoe dat zat met die amfetamine? Ook gekregen. Maar nu niet voor de heb, enkel om het even te bewaren. Opnieuw: dom van hem, lachte hij.

Geen Escobar

Opnieuw kon officier van justitie Simone van Keulen er niet om lachen. Drugshandel is gevaarlijk, op vele vlakken van gezondheid van gebruikers tot gevaar voor liquidatie. Maar Alexander W. was geen Escobar, dat zag ze wel. Vandaar dat ze haar strafeis op twintig maanden hield, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Advocaat Justus Faber vond dat wel erg fors en bepleitte clementie: cliënt had geen jaar maar hooguit een paar maanden gedeald.