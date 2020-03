Twirlster Els van Vugt uit Eindhoven: ‘The show must go on’

Samen met team- en clubgenoten en alle coaches laat Van Vugt haar kunsten zien in een filmpje. ,,Dat is overgewaaid uit Amerika, en de hele twirlwereld doet dat inmiddels", legt ze aan de telefoon uit. Van Vugt smeedde alle filmpje tot een geheel, en zocht daar de meest toepasselijke muziek bij uit die denkbaar is: ‘The show must go on ‘ van Queen. ,,We willen een mooie boodschap uitdragen, daarvoor is wereldwijd ook de hashtag #apartbuttogether in het leven geroepen, de hele wereld is bezig met dat soort filmpjes.” Heel mooi, vindt ze.



De wedstrijddagen zijn van 12 tot en met 15 augustus 2021. De openingsceremonie vindt plaats op woensdag 11 augustus 2021. Locatie is het Indoor Topsportcentrum Eindhoven. Aan het WK Twirl zouden volgende week 900 sporters uit 17 landen deelnemen.