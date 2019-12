Typisch Tongelre: historische raadsvergadering nagespeeld tijdens kerstmarkt

VideoEINDHOVEN - Het Wasven was zaterdag het toneel van een belangrijk moment in de geschiedenis van Tongelre. Hier werd tijdens de kerstmarkt 'Typisch Tongelre' de historische raadsvergadering nagespeeld die de annexatie van Tongelre inluidde.

Tijdens de raadsvergadering die werd voorgezeten door de laatste burgemeester van Tongelre, J.L. van Engeland gespeeld door Tonny van den Boomen, spelen acteurs van 'Het Salon', bewoners uit Tongelre en vrijwilligers van 't Wasven hun rollen met verve.

De kleurrijke figuren die ooit in Tongelre rondliepen zoals Dolle Lowie en Janus Bolwerk protesteren luid als de raad voorstellen inbrengt om het laatste geld van de gemeente Tongelre nog snel even uit te geven voordat de gemeente Eindhoven het in handen krijgt. Een van de voorstellen van de raad voor gaslantaarns, zodat de bewoners veiliger uit de kroeg naar huis kunnen lopen, wordt van de hand gedaan. Ook de treurwilgen, omdat we zo treurig zijn gestemd door de annexatie, vinden geen aftrek.

Nostalgisch tintje

Tijdens de schorsingen van de raadsvergadering lopen de acteurs op de kerstmarkt, waardoor de kerstmarkt een nostalgisch tintje krijgt. Mede ook door de 25 fotodecorstukken gemaakt door Frank Bierkenz van plekken, bewoners en ambachten uit Tongelre.

Quote Hij was een strenge man. Hij eiste orde en netheid, geen flauwekul Meneer Korting

Bijzonder is dat er familieleden zijn die de rol spelen in het toneelstuk met het daadwerkelijke beroep van hun voorouders. Wethouder Korting wordt gespeeld door zijn zoon. ,,Mijn vader was bovenmeester van de St. Martinusschool aan de Hofstraat". Korting (84), kan zijn vader nog goed herinneren. ,,Hij was een strenge man. Hij eiste orde en netheid, geen flauwekul".

