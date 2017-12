Uber bezorgt kerstbomen in Eindhoven

Uber beperkt zijn activiteiten allang niet meer tot een taxidienst. Er zijn inmiddels al Uber-pakketdiensten, er is een maaltijdservice en sinds vorig jaar is er ook een service waarbij Uber een kerstboom thuis komt brengen. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was het vorig jaar zo'n succes dat Uber de Kerstboombezorgdienst dit jaar uitbreidt naar Utrecht en Eindhoven.

Op woensdag 13 en donderdag 14 december kunnen Uber-gebruikers tussen 12.00 uur en 20.00 uur via de optie UberTREES in de Uber-app een kerstboom bestellen die voor dertig euro wordt afgeleverd inclusief een Praxis-kortingsbon en kerstkoekjes (via UberEats)op het opgegeven adres. Net als bij een gewone Uber-rit, kan de klant de route van zijn boom op de kaart volgen in de app.