Uit eten met kerst? Enige haast is geboden want de reserveringen stromen al binnen

Georginio Wijnaldum dwong het gezag van een minister van staat af

0:18 Als er ooit een speler door de voordeur weg is gegaan bij PSV, dan is het wel Georginio Wijnaldum. Een man die het personeel van de club in 2015 mee liet delen in het succes van zijn transfer naar Newcastle United. Dat gebeurde met een even simpele als aardige en bijzondere geste, door iedereen een degelijke fles wijn te bezorgen. Absoluut geen decadentie of dikdoenerij, maar gewoon een puur gebaar uit dankbaarheid. Mooi, omdat de eenvoud van oprechte erkentelijkheid - net als in de normale wereld - niet altijd gewoonterecht is in de vluchtige voetballerij.