Uitbater café ’t Rozenknopje baalt van ongelijke behandeling: ‘Vorige week was mijn tafeltje geen probleem, nu ineens wel’

Meiden die rijden staan opeens in de belangstel­ling: ‘Dit is meer dan een mannenwe­reld’

28 februari EINDHOVEN - Het zijn de koninginnen van de weg, echte kilometervreters. Steeds meer vrouwen sturen met enorme vrachtwagencombinaties over de weg. Wekelijks zijn hun avonturen te zien in het populaire televisie-programma ‘Meiden die Rijden’. Ook in deze regio rijden de meiden volop. We zochten er vier op. Ze vertellen over hun keuze voor het vak, flauwe grappen en het ‘truckersbestaan’.