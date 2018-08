Uitbater houdt shishalounge Down Town zelf dicht na explosie

EINDHOVEN - Shishalounge Down Town aan de Leenderweg in Eindhoven blijft gesloten. De uitbater nam dat besluit na overleg zelf, laat de gemeente weten. Hoe lang de zaak gesloten blijft, is niet bekend. De gemeente wil verder niets kwijt en de eigenaar kan niet worden bereikt voor een reactie.

Bij Down Town ontplofte in de nacht van vrijdag op zaterdag een handgranaat. Dat veroorzaakte schade aan de deur en muur in de portiek. Niemand raakte gewond, de zaak was op dat moment gesloten.

Met de verhuurder van het pand is niet gesproken, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Daar was geen aanleiding voor." Het gebouw met daarin naast de horecazaak ook drie appartementen en een kapperszaak is sinds de bouw - zo'n veertig jaar geleden - in bezit van de familie.