Uitbetaling vakantiegeld niet terug te zien in straatbeeld

Stigmama: naar de kapper

26 mei In de 'grotemensenwereld' is een aantal zaken behoorlijk vanzelfsprekend. En een daarvan is het onderhoud van je eigen lijf en uiterlijk. Zo poetst de gemiddelde mens zijn of haar tanden minimaal 2 keer per dag. Voor het meer specialistische onderhoud van je gebit ga je minimaal jaarlijks naar de tandarts of naar de mondhygiënist. Daarnaast was en kam je je haar, je doet er misschien zelfs een beetje gel in en je zorgt ervoor dat je kleding netjes en verzorgd is. De een doet er iets meer aan dan de ander en er zijn zelfs mensen die er in doorslaan omdat ze geobsedeerd zijn door hun uiterlijk, maar de meeste mensen houden het bij 'gewoon verzorgen'.