Uiteenlopende reacties gemeenteraad na kritiek op WIJeindhoven

Is het kritiek die al lang en breed achterhaald is? Of gaat het om substantiële tekortkomingen in de werkwijze van WIJeindhoven? De meningen over de ongezouten kritiek van de Eindhovense topambtenaar Yvonne Bieshaar in de gemeenteraad lopen uiteen. Maar volgens de coalitiepartijen, samen goed voor een meerderheid, is de kritiek niet meer zo relevant.

Woensdag meldde deze krant dat de directeur van het gemeentelijke sociaal domein Bieshaar tijdens een symposium in Almere ongezouten kritiek heeft geuit op de aanpak en de resultaten van WIJeindhoven. Het gaat bovendien om kritiek die Bieshaar eerder al intern uitte, maar die het college van B en W intern wil houden. Saillant is dat het Ouderen Appèl naar de bestuursrechter is gestapt om die informatie openbaar te krijgen.

Jaar geleden

,,Dit is een analyse van meer dan een jaar geleden", reageert fractiewoordvoerder Christo Weijs (CDA). ,,Inmiddels zijn er maatregelen genomen. Er is een interim-directeur aangesteld die bergen werk verzet heeft, de organisatie is aangepast. Eigenlijk kunnen we hier niet zo veel meer mee. Behalve dan dat we er voor moeten zorgen dat de generalisten ook over de competenties beschikken die nodig zijn om mensen aan het werk te helpen."

Weijs wordt daarin bijgevallen door fractievoorzitter Saskia Lammers van GroenLinks, net als het CDA, de PvdA en de VVD coalitiepartij. ,,Laten we onze energie onderhand eens stoppen in verbeteren van wat er niet goed gaat, in plaats van keer op keer terug te kijken en vast te stellen dat er iets niet goed gaat", zegt Lammers. ,,Er is veel verbeterd. En er valt nog steeds het nodige te verbeteren. Maar daar zijn we ook druk mee bezig."

Bij die verbeteringen is het wel nodig dat alle benodigde informatie voor de gemeenteraad op tafel komt. ,,Het oordeel van de directeur van het sociaal domein is daarbij uiteraard zeer relevant", vindt raadslid Betty van Geel (D66). ,,Het is wel raar dat die informatie wel gedeeld wordt op een symposium in Almere, maar niet met ons."

Dat vindt ook SP-fractievoorzitter Murat Memis, die na een gedwongen verblijf in Turkije inmiddels langzaam de draad in Eindhoven weer oppakt.

Openbaar

Raadsnestor Dré Rennenberg heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. ,,Maak die informatie gewoon openbaar, zegt het boegbeeld van het Ouderen Appèl Eindhoven. ,,Er wordt veel te veel geld in directiesalarissen en bureaucratie gestopt. Dat geld moet naar de zorg gaan."

Yvonne Bieshaar zegt niet de behoefte te hebben te reageren.

Volgens wethouder Renate Richters (GroenLinks) is er 'niks aan de hand'. ,,Yvonne Bieshaar heeft me verzekerd dat er in Almere geen informatie bij zat die nieuw is voor de gemeenteraad", zegt ze. ,,We reflecteren continue. Als we niet open durven reflecteren, dan gaan we ook niks leren."