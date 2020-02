Uiterst gevaarlijke fentanyl gevonden in schuurtje Eindhoven, ‘Kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn’

EINDHOVEN - Bij een 42-jarige Eindhovenaar is vorige week maandag geen cocaïne gevonden maar een kilo fentanyl. Dit is een uiterst gevaarlijke stof: uiterst verslavend en bij de inname van een zeer kleine hoeveelheid kan het al dodelijk zijn.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het is voor zover bekend de eerste keer dat zo'n grote hoeveelheid van deze stof is gevonden in Nederland. De werking is vergelijkbaar met de werking van morfine maar dan 80 tot 100 keer sterker. Het wordt gebruikt in de medische wereld als verdovingsmiddel en pijnstiller en het werkt bij inademing, opname door mond en aanraking met de huid, aldus het OM.

Onderzoek naar verdovende middelen en witwassen

De man werd op maandag 3 februari aangehouden. Dit gebeurde tijdens een onderzoek naar verdovende middelen en witwassen.

Agenten vonden in een zak een stof die leek op cocaïne. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht het spul en het blijkt nu dus om fentanyl te gaan. Er zijn geen aanwijzingen dat de gezondheid van de politiemensen die de stof hebben aangetroffen in gevaar is gekomen, aldus het OM.

Onaanvaardbaar risico

De stof wordt ook morfinomimeticum genoemd en staat op Lijst I bij de Opiumwet. Dit zijn drugs ‘met een onaanvaardbaar risico die enorm schadelijk zijn voor de gezondheid'.

Bij het onderzoek werden verder onder meer dure horloges, duizenden euro's in contanten (waaronder een biljet van 500 euro), verboden wapens en munitie in beslag genomen.

Productie synthetische drugs

Het OM meldde vorige week dat de 42-jarige Eindhovenaar ervan wordt verdacht vorig jaar juli in een loods over de grens bij het Duitse Noordrijn-Westfalen spullen in een bestelbus te hebben geladen. Die spullen zouden bedoeld zijn voor de productie van synthetische drugs. Vervolgens zou hij dat hebben gelost in de buurt van Zaltbommel.