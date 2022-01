Uitgeverij Lecturis: een eeuw lang boeken

De eerste boeken die Lecturis uitgaf, waren Duitse uitgaven. Dat zat zo: Bernhard Kessels, begin jaren twintig van de vorige eeuw directeur van boekhandel Van Piere, kreeg het verzoek van een Duitse uitgeverij om een Nederlandse afzetmarkt te vinden. Dat resulteerde in uitgeverij Lecturis. In die eerste jaren werden boeken gepresenteerd als ‘Der Socialismus in Deutschland’ van dr. Otto Müller. Later stond onder meer ‘De dauwheks’ van Margerete Windhorst op de fondslijst, een gebonden exemplaar werd aangeboden voor 3,25 gulden. ,,Ja, het waren nogal stichtelijke boeken en daarvoor was hier blijkbaar wel een markt”, zegt huidig directeur Paul van Mameren.

Ook een drukkerij

Lecturis leidde die eerste jaren een relatief rustig bestaan. Dat veranderde toen de schoonzoon van Kessels, Bertus van de Westelaken mededirecteur werd van de uitgeverij. ,,Hij was graficus en begon een drukkerijtje, aan de Zwembadweg.”

Drukkerij Lecturis aan de Zwembadweg in Eindhoven.

De drukkerij werd belangrijker dan de uitgeverij, vooral toen in de jaren vijftig Henk van Stokkom de museumwereld naar Lecturis bracht. Van Stokkum was er eerst directieassistent, later commercieel directeur. Mede dankzij hem ontwikkelde Lecturis zich tot een van de belangrijkste drukkerijen op kunstgebied. Hij was het ook die het bedrijf introduceerde in Engeland en Schotland. ,,Hij kende ongelooflijk veel mensen in de kunstwereld; hij ging op de koffie bij het kunstenaarsduo Gilbert & George. Wat ook hielp: het was toen nog de boekdruktijd en Lecturis investeerde in de Akzidenz Grotesk, een nu beroemde letter, waar bekende vormgevers in Nederland heel graag mee wilde werken. Zo kwamen Wim Crouwel, Willem Sandberg, Jan van Toorn en Gerard Unger naar Lecturis, omdat ze allemaal met dat gietsel wilden werken.”

De omslag van de catalogus bij de expositie van Gilbert & George in het Van Abbemuseum, gedrukt bij Lecturis.

Van Mameren begon in 1987 bij de drukkerij die inmiddels naar een nieuw pand aan de Montgomerylaan was verhuisd. ,,Naast het hebben van een heel fraaie letter was er bij Lecturis altijd ongelooflijk veel aandacht voor het beeld en dus ook voor de lithografie. Toen ik er kwam werken, werd er voor meer dan een miljoen gulden per jaar besteed aan lithografie. Ongelooflijk he? Het is bijna niet voor te stellen hoeveel tijd, energie en menskracht het kostte om een boek te maken. Destijds werkten er zo’n zestig mensen, we hadden zelfs een fulltime tekstcorrector.”

Een begrip

Na Van Stokkom kwam Jan Jongepier bij het bedrijf om de kunstpoot te onderhouden. Na het overlijden van de directeur Van de Westelaken - in het harnas gestorven - nam een groep medewerkers in 1980 de drukkerij over, met Herman Brinkman als directeur. ,,Lecturis werd in de kunstwereld écht een begrip; werd zeer gerespecteerd, uiteraard door het vakmanschap”, aldus Van Mameren. Al sinds Edy de Wilde directeur was van het Van Abbe, kreeg vrijwel elke tentoonstelling er een eigen catalogus en die werden steevast gedrukt bij Lecturis. Dat werd later voortgezet bij de volgende directeuren Jean Leering, Rudi Fuchs en Jan Debbaut.

In 2010 werd de uitgeverij nieuw leven ingeblazen, vijf jaar later ging de drukkerij failliet. ,,In de ‘nieuwe’ uitgeverij hebben we dezelfde thema’s aangehouden waar de drukkerij mede door groot is geworden: kunst, fotografie, design. Later hebben we dat iets verbreed, dat is DATO geworden: geschiedenis en sport. En de laatste poot is Citrus; voor speciale kookboeken. Maar die laatste twee zijn kleiner dan het hoofdfonds Lecturis. Overigens - je hebt een primeur - komt er in mei nog pootje bij: dan geven we voor het eerst een literair werk uit. Dat wordt ‘Coopertest’ van DS Daluiso, een keigoed, spectaculair boek. En ja, hopelijk volgen er meer.”

Ging kriebelen

Waarom hij eigenlijk bij Lecturis binnenstapte? ,,Ik kwam - met de Grafische School Eindhoven en de HTS, bedrijfskunde als achtergrond - als broekie binnen bij het bedrijf. Dat was in 1987. Ben er gebleven tot 1998. Heb daarna andere dingen gedaan om in 2006 weer terug te komen. Ik had en heb nog steeds heel veel affiniteit met kunstboeken. Rond 2010 vroegen steeds meer mensen of wij nog boeken uitgaven. Niet dus. Maar dat ging steeds meer kriebelen en na eerst een webwinkel te hebben opgezet, kwam niet veel later het boek ‘Arm, arm Eindhoven’ van Jan Van Schagen op ons pad. Dat was de eerste, en het is uitgegroeid tot wat het nu is. Inmiddels geven we zo’n veertig titels per jaar uit. Ja, dat is aanpoten, maar het is ongelooflijk mooi werk.”

Zegening van het nieuwe pand met toenmalig diretceur Bertus van de Westelaken.