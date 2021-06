Uitkering ingetrokken: ‘Wat ons is overkomen is te bizar voor woorden’

Gildebuurt in Eindhoven moet nu echt kiezen tussen sloop/nieuwbouw en renovatie, de spandoeken hangen al!

17 juni EINDHOVEN - Wordt het drie maanden in een tijdelijke woning om de oude boel op te knappen, of twee tot drie jaar elders wonen om eventueel terug te keren naar een spiksplinternieuwe nieuwbouw woning of appartement? De bewoners van de Gildebuurt in Woensel moeten de komende weken kiezen.