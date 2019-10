Uitkering na winst Airport: Eindhoven rekent op dividend

In maart beslissen de aandeelhouders van de luchthaven of er een dividenduitkering volgt over de winst die de luchthaven geboekt heeft in 2019 en hoe hoog die dan wordt. ,,Grote kans dat er nu een positieve beslissing volgt", zegt de Eindhovense wethouder van financiën Marcel Oosterveer, in antwoord op vragen daarover van PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. ,,We hebben hier al enkele malen op aangedrongen, de afgelopen jaren, en daarbij steeds nul op het rekest gekregen. Maar nu ziet het er allemaal zonniger uit."