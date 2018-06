Uitkomst klimaattop Breda: 100.000 elektrische auto's moeten Brabant veroveren

Overvaller verstopte zich halfuur op wc in Jumbo in Eindhoven

17:51 EINDHOVEN - Een man verstopte zich een halfuur lang in het bezoekerstoilet van de Jumbo in Winkelcentrum Woensel waarna hij de kluis leeg roofde. De overval vond reeds plaats op 20 augustus 2017, maar de politie maakt deze informatie maandagavond pas bekend in het programma Bureau Brabant in een poging de man alsnog op te sporen. In het programma worden ook voor het eerst beelden van de overval getoond.