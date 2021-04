Uitlevering Eindhovense topcrimineel Tommy van der S. voorlopig niet mogelijk: Dubai moet arrestatie nog steeds bevestigen

Van jongs af aan sporten voor iedere Eindho­venaar, ook Eindhoven heeft nu een sportak­koord

22 april EINDHOVEN - Iedere Eindhovenaar moet van jongs af aan kunnen sporten bij een vitale sportclub of sportschool. Heel in het kort is dat de strekking van het sportakkoord dat door bijna zestig betrokken partijen is gesloten en de stad 800.000 euro uit Den Haag gaat opleveren.