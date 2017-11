Uitreiking Noordhofprijs laat zon op vakmensen schijnen in Evoluon

Roland Kuiten van machinefabriek gebr. Frencken won in de sector Metaal, Jos Schalley van Panalytical was winnaar in de Mechatronica en Juul Cauberg van Ban Bouw in de Bouw sector. Artur van den Biggelaar van VDL Apparatenbouw was tot slot junior vaktalent.

Het vakmanschap werd luid bejubeld door gastheer Hans de Jong, topman van Philips Nederland en Jos Smetsers, voorzitter van de stichting Bevordering Vakmanschap. De eerste zei dat hij ir. Noordhoff, die in 1986 de grondlegger van de prijs was, zelf nog ooit heeft ontmoet. „Ik werd als jonge gast opgeleid bij Philips om een lampenmachine af te stellen, toen hij als Philips directeur langs kwam. Hij stelde me enkele technische vragen waar ik geen antwoord op wist. 'Het wordt nooit iets met je, we hebben hier vakmensen nodig', zei hij toen. Gelukkig viel het achteraf toch nog mee.”

Bewondering

Smetsers zei extra bewondering voor de genomineerde vakmensen te hebben omdat ze zo veelzijdig zijn. „Natuurlijk voeren jullie je beroep uitmuntend uit, maar het betekent meer. Jullie zijn de waarde van de onderneming vanwege een brede interesse voor techniek. Bovendien hebben jullie sociale vaardigheden waardoor je kunt samenwerken en anderen mee kunt laten groeien.”