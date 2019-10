Uitslaande brand in woning aan Lemmenslaan in Eindhoven

update Politie onderzoekt sporen moordzaak Dennis Struijk in Weert, resultaten nog onbekend

8 oktober WEERT - De politie zocht dinsdagmiddag met behulp van duikers in enkele sloten in de wijk Vrouwenhof in Weert naar sporen. Dit in het kader van het lopende onderzoek naar de moord op Dennis Struijk in 2017. ,,We hopen snel te kunnen te melden wat dit heeft opgeleverd‘’, aldus een woordvoerder van de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht.