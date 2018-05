Uitslaande brand verwoest deel van huis in Eindhoven

Bom onder zorgtoewij­zing Eindhoven

7:00 EINDHOVEN - Het hoogste rechtsorgaan in Nederland haalt de manier waarop Eindhoven WMO-zorg regelt onderuit. De gemeente blijkt niet blind te mogen varen op het advies van de wijkteams van WIJeindhoven: ze heeft de plicht om globaal te controleren of die goed onderzoek doen en of hun conclusies kloppen.