Uitstapje naar Engeland? Of nog maar even niet?

PS­V-belofte Cody Gakpo ontvangt kampioens­schild voor ‘Beste Talent’ van de tweede periode

10:57 De goede vorm van Cody Gakpo is beloond met een individuele onderscheiding. De uitblinker van Jong PSV is verkozen tot beste talent van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. De 19-jarige aanvaller ontvangt een bronzen kampioensschild als prijs.