Uitstel uitbreiding Bravoflex in Eindhoven, toekomst in Helmond onzeker

PollEINDHOVEN/HELMOND - Het moet een belangrijk onderdeel worden van het vervoerssysteem van de toekomst, busvervoer op maat in de vorm van Bravoflex. Maar eigenlijk is het vooralsnog gewoon een sof.

Het zit Bravoflex niet mee. Het nieuwe busvervoersysteem van vervoerder Hermes en het provinciebestuur in Helmond en Eindhoven trekt nauwelijks reizigers. De toekomst van dit busvervoer op maat ziet er daarom allesbehalve zonnig uit.

In Eindhoven wordt daarom de uitbreiding van het aantal buslijnen waarop Bravoflex wordt ingezet tot nader order uitgesteld. Aanvankelijk zou dat in december van dit jaar gebeuren. Maar tot op heden maken in Eindhoven, Veldhoven en Aalst-Waalre dagelijks gemiddeld slechts zo'n twintig tot vijfentwintig reizigers gebruik van deze bus-op-bestelling.

In Helmond vindt er nu overleg plaats met de gemeente over het voorzetten van de proef met Bravoflex. In deze stad eindigt de proef met de nieuwe bussysteem namelijk aan het eind van het jaar. De testfase van twee jaar kan alleen verlengd worden als er door gemeente en provincie meer geld voor uitgetrokken wordt. En het is nog maar de vraag of dat gebeurt, blijkt uit woorden van een ambtenaar van de provincie.

Speciale app

Bravoflex is een systeem waarbij bussen door reizigers tot een kwartier van tevoren kunnen worden besteld, hetzij telefonisch, hetzij via een speciaal daarvoor ontwikkelde app. De bus stopt wel alleen bij officiële bushaltes en vervoert reizigers van de ene naar de andere halt.

In Helmond werd Bravoflex anderhalf jaar geleden ingevoerd door Hermes en het provinciebestuur, ter vervanging van drie vaste buslijnen. Die lijnen werden geschrapt omdat er te weinig gebruik van zou worden gemaakt.

Aanvankelijk kwam het systeem in Helmond moeilijk van de grond, en werd het aantal busjes dat dagelijks werd ingezet teruggeschroefd van vier tot twee stuks. Inmiddels telt het Helmondse Bravoflex dagelijks gemiddeld zo'n 95 tot 100 gebruikers, aldus een woordvoerder van Hermes, en zijn er weer vier busjes in gebruik.

Onbekendheid

In Eindhoven wordt het vervoerssysteem sinds december vorig jaar ingezet als aanvulling op het bestaande busnetwerk, in het zuidwestelijke deel van de stad en in de richting van Veldhoven en van Aalst-Waalre. Onbekendheid met Bravoflex is er volgens Hermes debet aan dat er in de eerste maanden zo weinig gebruik van is gemaakt. Daarom wordt er ook niet gereden met busjes, maar met personenauto's.

Overigens zit de Eindhovense politiek bepaald niet te wachten op Bravoflex. De gemeenteraad heeft echter het nakijken omdat de politieke verantwoordelijkheid voor openbaar vervoer sinds een paar jaar bij het provinciebestuur ligt. En dat is er, ondanks uitblijvend succes, juist een warm voorstander van.