Uitstel van vonnis in zaak bibliotheek Eindhoven

Kon piloot helikopter voor oud-Eind­ho­venaar Benaouf A. wel besturen?

14:02 EINDHOVEN/BUDEL - Een deskundige van de Koninklijke Luchtmacht moet voor de rechter beoordelen of de uit Colombia ingevlogen piloot Alvaro G.B. (54) in staat zou zijn geweest de helikopter, met een smoes gestolen van het vliegveld in Budel, te besturen waarmee een groep Amsterdamse verdachten in oktober de oud-Eindhovense crimineel Benaouf A. had willen bevrijden uit de gevangenis in Roermond.