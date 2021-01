Uitvaartondernemers hebben het weer gigantisch druk: ‘Je kunt het niet maken om nee te zeggen’

Nooit eerder was het over de hele linie zo druk bij uitvaartorganisatie DELA. Op vijftien plekken staan koelcontainers. Tijdens de eerste golf van coronadoden plaatste DELA die ook al. Toen op negen plekken. ,,In het voorjaar was de druk met name groot in Brabant en Limburg. Toen konden we wat meer bijspringen op verschillende locaties”, zegt een woordvoerder. ,,Nu zien we dat de spreiding meer landelijk is.”