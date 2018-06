Uitvinder universiteit Eindhoven wil ijspegels printen op Mars

442 woningen in Philips Bedrijfs­school Eindhoven

8:30 EINDHOVEN - ,,Het is een fantastisch gebouw, we zijn superblij dat we dit mogen doen. Mijn oom en opa hebben er nog op gezeten", zegt projectontwikkelaar Lee Foolen van Foolen & Reijs Vastgoed. Het Eindhovense duo transformeert de voormalige Philips Bedrijfsschool aan de Frederiklaan/Kastanjelaan tot 442 woningen. Ook komt er een restaurant, een commerciële ruimte en klimhal Monk (al gevestigd) in.