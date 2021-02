Uitvinders worden thuisvinders via de Ontdekfabriek in Eindhoven

EINDHOVEN - De Ontdekfabriek heeft de afgelopen jaren bij veel basisscholen in de regio een plaats veroverd in het onderwijsaanbod. Vanwege de aanhoudende pandemie is naast de Uitvinderswedstrijd nu ook een Thuisvinderswedstrijd.

De grote hal in de voormalige Philipsfabriek in de Torenallee op Strijp S staat vol met grote en vooral wonderlijke uitvindingen, veelal van hout. Maar zonder kinderen lijkt de ziel verdwenen. Aan een van de grote tafels zit medeoprichter Chris Voets tussen de klaar staande verzendingen voor kinderen die meedoen met de Thuisvinderswedstrijd.

In twaalf jaar bewezen

,,Wij proberen hen altijd mee te nemen in een verhaal dat bij hun leeftijd past”, vertelt Voets. ,,Dat verhaal leidt tot inspiratie voor wat wij een uitvinding noemen. We helpen hen met het bedenken, bouwen én presenteren.” Het idee heeft zich in twaalf jaar bewezen, maar de beperkingen van de coronapandemie noopten De Ontdekfabriek tot een simpelere variant. ,,Simpel omdat we er niet bij zijn om te helpen als de kinderen aan de slag gaan. En scholen hebben het voorlopig druk genoeg met het wegwerken van achterstanden in de primaire vakken zoals rekenen en taal.”

Quote Het gaat ons om de creativi­teit, het plezier om iets te bedenken en dan zelf te maken. Chris Voets, Ontdekfabriek

Deelnemende kinderen tussen 4 en 12 jaar krijgen een pakket thuisgestuurd onder meer met een ledlampje en voorgesneden papier waarmee ze een kubuslampje kunnen maken dat ze met eigen tekening of schildering kunnen opleuken. Om uiteindelijk met behulp van een zuignapje aan het raam in de voorkamer te hangen. ,,Het zou leuk zijn als je dan verschillende Lockdownlichtjes in de straat ziet hangen”, zegt Voets optimistisch. ,,En het hoeft niet per se te zijn op basis van wat wij aanleveren. We hebben een kader willen aangeven, dat kan helpen bij het bedenken. Maar als kinderen zelf iets leukers weten, prima! Het gaat ons om de creativiteit, het plezier om iets te bedenken en dan zelf te maken.” Het ledlampje heeft De Ontdekfabriek overigens ontwikkeld in opdracht van het Glowfestival. ,, Mooi dat een ontwerp voor het lichtfestival ook een duurzaam landelijk vervolg krijgt.”

Met morsetaal communiceren

Tot een jaar geleden waren er jaarlijks wel dertigduizend kinderen actief bij De Ontdekfabriek. De helft via hun basisschool, anderen via bijvoorbeeld Facebook of mond-tot-mond reclame. Voets verwacht dat er wel duizend met een Lockdownlichtje aan de slag gaan. ,,Voor 17,50 euro sturen we twee setjes toe, compleet met handleiding.” Voor de scholen die meer willen heeft De Ontdekfabriek een workshop voor het maken van een morsecodeschakelaar ontwikkeld. Daarin kunnen leraren en leerlingen kennismaken met solderen. Voets: ,,Weet je hoe leuk het is om met morsetaal te communiceren?”