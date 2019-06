Uitzendbureau SintLucas in Eindhoven loopt als een trein

EINDHOVEN - Nagenoeg elke student heeft een bijbaan. Maar hoe mooi zou het zijn als die bijbaan ook iets met je studie te maken heeft? Met die gedachte is in september SintLucasNXT van start gegaan. En met succes. Onlangs is de honderdste aanvraag van een bedrijf binnengekomen.

Het uitzendbureau van SintLucas loopt als een trein. Rianne van der Heiden is directeur Jobs van de nieuwe organisatie. ,,Onze school, SintLucas, is goed in theorie, ook in praktijk, maar op dat laatste vlak is op een werkplek altijd nog van alles bij te leren. Daarnaast vinden we het ook een beetje jammer als een student in zijn vrije tijd vakkenvuller bij de supermarkt is. Dat kan dan beter.”

SintLucasNXT fungeert als een uitzendbureau. Met dat verschil dat er alleen gezocht wordt naar werk in de creatieve sector en alleen maar voor Lucasstudenten. Een bijbaan is duidelijk iets anders dan een stage. ,,In een stage zit een student in een leeromgeving. Je bent stagiaire en je hebt een stagebegeleider. In een bijbaan werk je mee in een bedrijf of een andere organisatie.”

Wethouder

De kracht van de NXT’ers, zoals de deelnemende SintLucasstudenten heten, zit hem vaak in het gebruik van de sociale media, het maken van filmpjes en foto's of van grafisch werk, zoals het maken van logo's. Zo heeft een student het grafische beheer van de sociale media van wethouder Yasin Torunoglu als opdracht gekregen.

Voor de opdrachten wordt een studententarief gehanteerd dat varieert met de leeftijd en het leerjaar van de student. Het tarief van een 18-jarige student in het tweede leerjaar bedraagt vijftien euro per uur exclusief btw. ,,We willen absoluut niet concurreren met professionele bedrijven. Studenten kunnen prima werk leveren, maar er zijn momenten dat je echt bij een professional moet zijn.” De opdracht kan ook zodanig zijn dat SintLucas er een professional bij zoekt. Dan wijzigt ook de prijs.

Mooi begin

SintLucas heeft in totaal in Eindhoven en in Boxtel 3500 studenten. Hiervan kunnen er 2000 meedoen aan NXT. Er hebben zich daadwerkelijk 799 hiervoor aangemeld. ,,Dat is een mooi begin, want niet alle studenten hebben hier tijd voor of zin in. Soms hebben ze al een baantje en het komt ook voor dat ze daar helemaal niet naar op zoek zijn.”