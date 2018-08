Uitzichtloze situatie van gevluchte Rohingya grijpt adjunct-directeur Artsen zonder Grenzen uit Eindhoven aan

Hutjes van bamboestokken en plastic zo ver als het oog reikt in een heuvelachtig en zanderig duinlandschap dat ruim een jaar geleden nog uit jungle en rijstvelden bestond. Zo omschrijft Katrien Coppens (54) de situatie in het grootste Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh. Zo'n 700.000 mensen wonen er in wat het grootste vluchtelingenkamp ter wereld is. In een 'modderbende' want het is regenseizoen. Coppens heeft voor haar werk bij Artsen zonder Grenzen al heel wat vluchtelingenkampen gezien. ,,Meestal hangt er een hele nare geur'', zegt ze. ,,Ontlasting, hitte, zweet, veel mensen dicht op elkaar. Maar hier viel het relatief mee. Door al die regen waarschijnlijk."